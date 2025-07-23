https://1prime.ru/20250723/nato-859830673.html

"Украина вступит в НАТО". Подтвердилось, что США не меняют планов по России

"Украина вступит в НАТО". Подтвердилось, что США не меняют планов по России - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Украина вступит в НАТО". Подтвердилось, что США не меняют планов по России

Соединенные Штаты не собираются отказываться от планов по "сдерживанию России", и в рамках этой, глубоко укоренившейся в вашингтонской элите, идеи по-прежнему... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:58+0300

2025-07-23T14:58+0300

2025-07-23T15:03+0300

политика

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не собираются отказываться от планов по "сдерживанию России", и в рамках этой, глубоко укоренившейся в вашингтонской элите, идеи по-прежнему стремятся включить Украину в состав НАТО, как бы против этого не протестовало российское руководство. Недавно намерения США втянуть Киев в Североатлантический альянс подтвердил сенатор от Республиканской партии Майк Тернер, которого вызвали на откровения пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), обратившиеся к нему с вопросами от имени польского политика.Сенатор Тернер поведал "поляку", что движение за введение новых санкций в отношении Российской Федерации на сегодняшний день занимает очень сильные позиции в американском конгрессе. И по мере того, как администрация США будет переключать свое внимание с Ирана на проблему с Россией, Белый дом, по мнению сенатора, начнет гораздо активнее поддерживать это движение. Задав вопрос, может ли Украина вступить в Североатлантический альянс, "польский политик" услышал от Тернера такой ответ: "В конце концов, да. Но им (украинцам - прим. ред.) предстоит пройти долгий путь, (это произойдет - прим. ред.) не прямо сейчас".При этом сенатор согласился с "поляком", что в Соединенных Штатах никто не хочет, чтобы американские солдаты сейчас находились на Украине, и высказал убеждение, что, невзирая на попытки президента Франции Эммануэля Макрона ввести западный контингент на украинскую территорию, все люди на самом деле поддерживают стремление президента США к миру.

https://1prime.ru/20250718/nato-859665021.html

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сша, украина, нато, мнение