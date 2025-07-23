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Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц
Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц, повышении до 3 миллиардов рублей предельного... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:24+0300
2025-07-23T16:24+0300
экономика
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц, повышении до 3 миллиардов рублей предельного дохода предприятий общепита для освобождения от этого налога и других льготах для бизнеса. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон в целях стимулирования развития внутреннего туризма продлевает до 31 декабря 2030 года включительно действие нулевой ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, относящихся к объектам туристской индустрии. Раньше предусматривалось, что эта льготная ставка будет действовать по 30 июня 2027 года. Другая норма закона увеличивает до 3 миллиардов с 2 миллиардов рублей максимальный порог доходов предприятий общественного питания, при котором они освобождаются от уплаты НДС. Речь идет о кафе, барах, ресторанах и других объектах общепита. Эти нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Помимо этого, с 1 июля 2025 года снижается налоговая нагрузка по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Имущество (кроме денежных средств), работы и услуги, безвозмездно полученные для этих целей, теперь не учитываются при определении налоговой базы. А расходы в виде стоимости такого имущества, работ и услуг включаются в состав внереализационных расходов и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Плательщики единого сельхозналога и упрощенной системы налогообложения также смогут учитывать стоимость такого имущества, работ и услуг в составе расходов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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бизнес, владимир путин
Экономика, Бизнес, Владимир Путин
16:24 23.07.2025
 
Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц

Путин подписал закон о продлении до конца 2030 года нулевого НДС для гостиниц

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц, повышении до 3 миллиардов рублей предельного дохода предприятий общепита для освобождения от этого налога и других льготах для бизнеса.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон в целях стимулирования развития внутреннего туризма продлевает до 31 декабря 2030 года включительно действие нулевой ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, относящихся к объектам туристской индустрии. Раньше предусматривалось, что эта льготная ставка будет действовать по 30 июня 2027 года.
Другая норма закона увеличивает до 3 миллиардов с 2 миллиардов рублей максимальный порог доходов предприятий общественного питания, при котором они освобождаются от уплаты НДС. Речь идет о кафе, барах, ресторанах и других объектах общепита. Эти нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.
Помимо этого, с 1 июля 2025 года снижается налоговая нагрузка по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Имущество (кроме денежных средств), работы и услуги, безвозмездно полученные для этих целей, теперь не учитываются при определении налоговой базы. А расходы в виде стоимости такого имущества, работ и услуг включаются в состав внереализационных расходов и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.
Плательщики единого сельхозналога и упрощенной системы налогообложения также смогут учитывать стоимость такого имущества, работ и услуг в составе расходов.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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15:13
 
ЭкономикаБизнесВладимир Путин
 
 
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