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Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц

Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц - 23.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о продлении нулевого НДС для гостиниц

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц, повышении до 3 миллиардов рублей предельного... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:24+0300

2025-07-23T16:24+0300

2025-07-23T16:24+0300

экономика

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц, повышении до 3 миллиардов рублей предельного дохода предприятий общепита для освобождения от этого налога и других льготах для бизнеса. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон в целях стимулирования развития внутреннего туризма продлевает до 31 декабря 2030 года включительно действие нулевой ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, относящихся к объектам туристской индустрии. Раньше предусматривалось, что эта льготная ставка будет действовать по 30 июня 2027 года. Другая норма закона увеличивает до 3 миллиардов с 2 миллиардов рублей максимальный порог доходов предприятий общественного питания, при котором они освобождаются от уплаты НДС. Речь идет о кафе, барах, ресторанах и других объектах общепита. Эти нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Помимо этого, с 1 июля 2025 года снижается налоговая нагрузка по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Имущество (кроме денежных средств), работы и услуги, безвозмездно полученные для этих целей, теперь не учитываются при определении налоговой базы. А расходы в виде стоимости такого имущества, работ и услуг включаются в состав внереализационных расходов и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Плательщики единого сельхозналога и упрощенной системы налогообложения также смогут учитывать стоимость такого имущества, работ и услуг в составе расходов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20250723/elektroenergiya-859831849.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владимир путин