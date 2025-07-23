https://1prime.ru/20250723/obama-859847171.html
Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США
Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США - 23.07.2025, ПРАЙМ
Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе"... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T21:27+0300
2025-07-23T21:27+0300
2025-07-23T21:33+0300
политика
сша
барак обама
госизмена
госпереворот
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/27/827002755_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_222bc6f6f6288cb1d0d22f8b807d082f.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену."Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство (Дональда - ред.) Трампа", - сказала Габбард на брифинге в Белом доме.По ее заявлению, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества. "Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", - сказала Габбард.Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у России были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году. "У нас нет прямой информации о том, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет, чтобы избрали Трампа", - процитировала Габбард один из документов.Вместе с тем официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности.Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/27/827002755_132:0:4505:3280_1920x0_80_0_0_d2b400ae881e69025d12d42c2c7d024f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, барак обама, госизмена, госпереворот, экспертное мнение
Политика, США, Барак Обама, госизмена, госпереворот, экспертное мнение
Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США
Тулси Габбард: за теорию о "российском следе" Обаму могут привлечь за госизмену
ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену.
"Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство (Дональда - ред.) Трампа", - сказала Габбард на брифинге в Белом доме.
По ее заявлению, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества. "Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", - сказала Габбард.
Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у России были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году. "У нас нет прямой информации о том, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет, чтобы избрали Трампа", - процитировала Габбард один из документов.
Вместе с тем официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности.
Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.