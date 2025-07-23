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Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США
Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США - 23.07.2025, ПРАЙМ
Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе"... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T21:27+0300
2025-07-23T21:33+0300
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену."Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство (Дональда - ред.) Трампа", - сказала Габбард на брифинге в Белом доме.По ее заявлению, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества. "Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", - сказала Габбард.Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у России были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году. "У нас нет прямой информации о том, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет, чтобы избрали Трампа", - процитировала Габбард один из документов.Вместе с тем официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности.Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
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сша, барак обама, госизмена, госпереворот, экспертное мнение
Политика, США, Барак Обама, госизмена, госпереворот, экспертное мнение
21:27 23.07.2025 (обновлено: 21:33 23.07.2025)
 
Обаму могут привлечь за госизмену, заявила глава Нацразведки США

Тулси Габбард: за теорию о "российском следе" Обаму могут привлечь за госизмену

© AFP / Nicholas KammБарак Обама
Барак Обама - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 23 июл - ПРАЙМ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что действия бывшего президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену.
"Президент Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который в конце концов привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство (Дональда - ред.) Трампа", - сказала Габбард на брифинге в Белом доме.
По ее заявлению, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества. "Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены", - сказала Габбард.
Она подчеркнула, что в документах разведки США нет указаний на то, что у России были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году. "У нас нет прямой информации о том, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет, чтобы избрали Трампа", - процитировала Габбард один из документов.
Вместе с тем официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы создателей опровергнутой теории о "российском следе" привлекли к ответственности.
Во вторник Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
 
ПолитикаСШАБарак Обамагосизменагоспереворотэкспертное мнение
 
 
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