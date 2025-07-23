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Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки - 23.07.2025, ПРАЙМ
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки
Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:03+0300
2025-07-23T10:03+0300
2025-07-23T10:25+0300
россия
обвинение
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Согласно вменяемой статье, Трифонову вменяется дача взятки должностному лицу. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик данный факт РИА Новости подтвердил, от иных комментариев воздержался.Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, "вину Трифонов не признает".Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. Они будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий, отмечали в СК.
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россия, обвинение, взятка
РОССИЯ, обвинение, взятка
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки
Главреду Telegram-канала Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Согласно вменяемой статье, Трифонову вменяется дача взятки должностному лицу.
Адвокат Трифонова Алексей Михальчик данный факт РИА Новости подтвердил, от иных комментариев воздержался.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, "вину Трифонов не признает".
Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. Они будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий, отмечали в СК.
Главреда Baza Трифонова и его коллегу задержали в Москве