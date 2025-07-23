Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250723/obvinenie-859812369.html
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки - 23.07.2025, ПРАЙМ
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки
Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:03+0300
2025-07-23T10:25+0300
россия
обвинение
взятка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852289_0:54:3447:1993_1920x0_80_0_0_f75beca9f9729a5081aa48d6d96f4836.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Согласно вменяемой статье, Трифонову вменяется дача взятки должностному лицу. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик данный факт РИА Новости подтвердил, от иных комментариев воздержался.Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, "вину Трифонов не признает".Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. Они будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий, отмечали в СК.
https://1prime.ru/20250722/baza-859795977.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852289_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_89d90e7b3e3e8df4bed3abe3595fe165.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, обвинение, взятка
РОССИЯ, обвинение, взятка
10:03 23.07.2025 (обновлено: 10:25 23.07.2025)
 
Главреду Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки

Главреду Telegram-канала Baza Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Согласно вменяемой статье, Трифонову вменяется дача взятки должностному лицу.
Адвокат Трифонова Алексей Михальчик данный факт РИА Новости подтвердил, от иных комментариев воздержался.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, "вину Трифонов не признает".
Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. Они будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий, отмечали в СК.
Наручники.
Главреда Baza Трифонова и его коллегу задержали в Москве
Вчера, 18:57
 
РОССИЯобвинениевзятка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала