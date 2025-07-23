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Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ двух серий

Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ двух серий - 23.07.2025, ПРАЙМ

Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ двух серий

Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 107 миллиардов рублей по... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T20:10+0300

2025-07-23T20:10+0300

2025-07-23T20:10+0300

экономика

минфин рф

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 107 миллиардов рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26247 с погашением в мае 2039 года на 81,491 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 126,112 миллиарда. Цена отсечения составила 89,3644% от номинала, средневзвешенная цена - 89,4721% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,49% годовых, средневзвешенная доходность - 14,47% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года на 25,471 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 32,727 миллиарда. Цена отсечения составила 71,94% от номинала, средневзвешенная цена - 71,9793% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,19% годовых, средневзвешенная доходность - 14,18% годовых. В ходе проведенного дополнительного размещения после аукциона по выпуску 26247 было заключено 46 сделок по средневзвешенной цене на общую сумму 23,265 миллиарда рублей. Таким образом общий объем размещения составил 104,756 миллиарда рублей или 30,2% от доступных остатков, рассказал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. "За прошлую неделю индекс гособлигаций RGBI прибавил 2,2%, что стало лучшей недельной динамикой с начала марта. Также на прошлой неделе были опубликованы экономические данные, способствовавшие существенному улучшению рыночных настроений: замедление недельной инфляции вновь до 0,02% по оценке Росстата, сохранение инфляционных ожиданий населения на уровне июня - 13%, а также комментарии Банка России о формировании дезинфляционного тренда в экономике", – говорит кредитный аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. По его мнению, эти факторы поддерживают активность на аукционах Минфина, однако на этой неделе перед заседанием Банка России по ключевой ставке интерес инвесторов несколько снизился в ожидании решения регулятора. Минфин по итогам четырех прошедших в июле аукционных дней разместил гособлигации на 573,5 миллиарда рублей, обеспечив на 38,2% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, оценил Ермак.

https://1prime.ru/20250716/minfin--859567282.html

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