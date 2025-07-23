https://1prime.ru/20250723/ogranichenie-859803902.html

WSJ: ограничение полномочий антикоррупционных органов Украины грозит Западу

WSJ: ограничение полномочий антикоррупционных органов Украины грозит Западу - 23.07.2025, ПРАЙМ

WSJ: ограничение полномочий антикоррупционных органов Украины грозит Западу

Ограничение Киевом полномочий антикоррупционных органов грозит подорвать поддержку Украины Западом, пишет газета Wall Street Journal. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T01:10+0300

2025-07-23T01:10+0300

2025-07-23T01:10+0300

экономика

мировая экономика

украина

киев

запад

владимир зеленский

виталий кличко

сбу

ес

рада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859803902.jpg?1753222236

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Ограничение Киевом полномочий антикоррупционных органов грозит подорвать поддержку Украины Западом, пишет газета Wall Street Journal. Во вторник вечером Владимир Зеленский, согласно данным с сайта Верховной рады, подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине. "Атака на антикоррупционные институты грозит подорвать западную поддержку Украины, которая была жизненно важна для ее борьбы против (РФ - ред.)... и достижения вступления однажды в Европейский союз", - говорится в сообщении. Как пишет газета, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изначально было создано по просьбе западных союзников, которые готовились предоставить "миллиарды" для поддержки нового правительства Украины. Wall Street Journal также отмечает, что создание независимых антикоррупционных служб стало одним из центральных элементов судебной реформы на Украине, имеющей решающее значение для подачи Украиной заявки на вступление в ЕС. "Эти институты имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать общественное доверие", - приводит издание слова неназванного представителя Еврокомиссии. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил ряд депутатов Рады, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект, однако данные он нем были недоступны на сайте украинского парламента. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, запад, владимир зеленский, виталий кличко, сбу, ес, рада