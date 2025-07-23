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Опрос показал, как дети влияют на родителей при выборе товаров - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, как дети влияют на родителей при выборе товаров
Опрос показал, как дети влияют на родителей при выборе товаров - 23.07.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как дети влияют на родителей при выборе товаров
Чаще всего дети влияют на родителей при выборе товаров повседневного спроса: их предпочтения в еде, напитках и фастфуде учитываются в половине случаев, а 40%... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:42+0300
2025-07-23T07:42+0300
бизнес
общество
россия
дальний восток
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Чаще всего дети влияют на родителей при выборе товаров повседневного спроса: их предпочтения в еде, напитках и фастфуде учитываются в половине случаев, а 40% россиян прислушиваются к пожеланиям ребенка касательно его гардероба, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. "Наибольшее влияние дети оказывают на выбор товаров повседневного спроса. В первую очередь это еда, напитки, фастфуд и сладости - здесь ребенок влияет на выбор в половине случаев. Далее идут одежда, обувь и аксессуары (40%), а также игрушки, настольные игры и творческие наборы (38%). Чуть реже дети участвуют в выборе канцелярии и школьных принадлежностей (36%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1029 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Там отмечается, что выбор образовательных курсов и приложений, как правило, остается за взрослыми. Кроме того, только 7% родителей готовы предоставить детям право определить, куда семье отправиться в путешествие. "При выборе товаров для ребенка большинство людей ориентируются прежде всего на его мнение - об этом заявили 57% респондентов. На втором месте среди критериев - высокое качество товара (43%). Каждый четвертый обращает внимание на натуральность и экологичность материалов, а также на наличие скидок и акций. Бренд играет меньшую роль - его важность при выборе товаров для детей отмечают всего 4% респондентов", - добавили аналитики агентства. При этом они выяснили, что мнение ребенка при выборе детских товаров чаще учитывают родители в Сибири и на Дальнем Востоке, на это указали 66% респондентов. В то же время высокое качество и состав продукции в этих регионах считают ключевыми факторами только 35% и 25% опрошенных соответственно.
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96
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, общество , россия, дальний восток
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Дальний Восток
07:42 23.07.2025
 
Опрос показал, как дети влияют на родителей при выборе товаров

ORO: дети чаще всего влияют на родителей при выборе товаров повседневного спроса

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Чаще всего дети влияют на родителей при выборе товаров повседневного спроса: их предпочтения в еде, напитках и фастфуде учитываются в половине случаев, а 40% россиян прислушиваются к пожеланиям ребенка касательно его гардероба, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
"Наибольшее влияние дети оказывают на выбор товаров повседневного спроса. В первую очередь это еда, напитки, фастфуд и сладости - здесь ребенок влияет на выбор в половине случаев. Далее идут одежда, обувь и аксессуары (40%), а также игрушки, настольные игры и творческие наборы (38%). Чуть реже дети участвуют в выборе канцелярии и школьных принадлежностей (36%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1029 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
Там отмечается, что выбор образовательных курсов и приложений, как правило, остается за взрослыми. Кроме того, только 7% родителей готовы предоставить детям право определить, куда семье отправиться в путешествие.
"При выборе товаров для ребенка большинство людей ориентируются прежде всего на его мнение - об этом заявили 57% респондентов. На втором месте среди критериев - высокое качество товара (43%). Каждый четвертый обращает внимание на натуральность и экологичность материалов, а также на наличие скидок и акций. Бренд играет меньшую роль - его важность при выборе товаров для детей отмечают всего 4% респондентов", - добавили аналитики агентства.
При этом они выяснили, что мнение ребенка при выборе детских товаров чаще учитывают родители в Сибири и на Дальнем Востоке, на это указали 66% респондентов. В то же время высокое качество и состав продукции в этих регионах считают ключевыми факторами только 35% и 25% опрошенных соответственно.
 
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