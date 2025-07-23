https://1prime.ru/20250723/pashinyan-859842984.html

Пашинян предложил схему для смещения католикоса

Пашинян предложил схему для смещения католикоса - 23.07.2025, ПРАЙМ

Пашинян предложил схему для смещения католикоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил принять новый упрощенный устав армянской церкви, который, по его мнению, позволит избрать нового католикоса всех | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T18:36+0300

2025-07-23T18:36+0300

2025-07-23T18:36+0300

политика

никол пашинян

церковь

https://cdnn.1prime.ru/img/83789/70/837897040_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_93db2d589261b05437c2a7729b7f7b78.jpg

ЕРЕВАН, 23 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил принять новый упрощенный устав армянской церкви, который, по его мнению, позволит избрать нового католикоса всех армян после реализации его планов по смещению действующего патриарха Гарегина II. На своей странице в соцсети Пашинян вновь заявил, что намерен добиться ухода действующего католикоса всех армян. "После этого должен быть назначен местоблюститель из числа священников, который не может претендовать на престол католикоса. Выборы нового католикоса не состоятся до тех пор, пока на основе "Армянского устава" (устава Армянской апостольской церкви – ред.) не будет утвержден устав, написанный на современном армянском языке (ашхарабар - ред.), который будет кратким и понятным документом для всех", - отметил Пашинян. Он утверждает, что в настоящее время якобы не существует версии томов устава на современном армянском языке, в него включены тысячи канонов, формировавшихся на протяжении 17 веков. "После утверждения устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых будет проверена благочестивость всех кандидатов", - отметил Пашинян. При этом он отметил, что соответствует разработанным им же стандартам, которым должен соответствовать руководитель движения, целью которого является смещение католикоса. Пашинян считает, что движением должен руководить тот, кто крещен в церкви, "всей душой верует в живого Господа Иисуса Христа", хотя бы один раз прочитал Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдал Великий пост, молится каждый день, считает, что повестка обновления исходит из интересов церкви и государства. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.

https://1prime.ru/20250722/pashinyan-859801735.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

никол пашинян, церковь