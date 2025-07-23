https://1prime.ru/20250723/patent-859834612.html

В России увеличится срок подачи заявки на патент

В России увеличится срок подачи заявки на патент - 23.07.2025, ПРАЙМ

В России увеличится срок подачи заявки на патент

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым увеличен срок подачи заявки на получение патента на изобретение после раскрытия информации о нем - с... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T16:16+0300

2025-07-23T16:16+0300

2025-07-23T16:16+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым увеличен срок подачи заявки на получение патента на изобретение после раскрытия информации о нем - с шести до 12 месяцев, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее, если изобретатель раскрыл суть своего изобретения, например, показал его на выставке, он был обязан подать заявку на патент не позднее шести месяцев. В противном случае новизна разработки считалась утраченной, и патент получить было невозможно. Согласно новому закону, срок продлен до года, что позволит авторам не спешить с подачей документов и в то же время сохранить возможность оформить патент. Такая мера важна в случае участия изобретений в международных выставках, где презентация технологии или устройства может считаться раскрытием информации. Изменение направлено на то, чтобы привести российские нормы в соответствие с положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности, где срок приоритета для патентов составляет 12 месяцев. Законом устраняется несоответствие между международными стандартами и российским правом и помогает российским изобретателям не терять возможность получить патент из-за демонстрации технологии на выставках. Также норма защищает интересы отечественных авторов в патентных спорах, когда противоположная сторона ссылается на то, что изобретение уже стало публичным и потому не может считаться новым. Временная охрана для изобретений, представленных на выставке, действует с момента демонстрации, но для подачи заявки теперь предусмотрен более длительный срок - 12 месяцев, как в большинстве стран, подписавших Парижскую конвенцию. Таким образом укрепляется патентная защита российских разработчиков и обеспечиваются более гибкие условия для подачи заявок.

https://1prime.ru/20250716/sovfed-859549517.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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