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Минобороны ФРГ назвал страны, готовые финансировать передачу Patriot Киеву

Минобороны ФРГ назвал страны, готовые финансировать передачу Patriot Киеву - 23.07.2025, ПРАЙМ

Минобороны ФРГ назвал страны, готовые финансировать передачу Patriot Киеву

Помимо Германии Норвегия, Швеция и Нидерланды заявили о готовности финансировать системы Patriot, которые будут переданы Украине, сообщил министр обороны ФРГ... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:34+0300

2025-07-23T12:34+0300

2025-07-23T12:34+0300

вооружения

германия

норвегия

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patriot

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Помимо Германии Норвегия, Швеция и Нидерланды заявили о готовности финансировать системы Patriot, которые будут переданы Украине, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус изданию Spiegel. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус завил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. "Помимо Германии другие страны, такие как Норвегия, Швеция и Нидерланды, заявили о готовности финансировать системы Patriot, которые будут переданы Украине... Однако решения о том, какая страна могла бы поставить Украине системы Patriot, нет", - пишет издание со ссылкой на министра обороны. В общей сложности оказывающие поддержку страны планируют определить до пяти систем, которые могут быть переданы Украине. Это "амбициозная задача", заявил Писториус. По его словам, важно, чтобы "страны, передающие системы, могли продолжать выполнять обязательства в рамках НАТО и не создавали никаких пробелов в системе безопасности НАТО". Теперь высокопоставленным военным чиновникам из оказывающих поддержку стран предстоит прояснить, как выполнить эту задачу. Как пишет Spiegel, руководить переговорами будет начальник штаба в верховном командовании НАТО в бельгийском Монсе, немецкий генерал Маркус Лаубенталь. Задачей переговоров будет прояснить, какая страна с наибольшей вероятностью может передать системы Patriot и на каких условиях, сообщили в министерстве обороны ФРГ. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250714/pistorius-859476084.html

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германия, норвегия, швеция, нидерланды, украина, нато, поставки оружия украине, patriot