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У ЕС есть деньги на Patriot для Украины, заявил глава Минобороны Германии

У ЕС есть деньги на Patriot для Украины, заявил глава Минобороны Германии - 23.07.2025, ПРАЙМ

У ЕС есть деньги на Patriot для Украины, заявил глава Минобороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у стран ЕС есть деньги на системы Patriot для передачи Украине, но теперь нужно найти сами Patriot. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T15:36+0300

2025-07-23T15:36+0300

2025-07-23T15:36+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у стран ЕС есть деньги на системы Patriot для передачи Украине, но теперь нужно найти сами Patriot. "Сегодня проводятся различные встречи на разных уровнях, в том числе виртуальные, чтобы выяснить, где сейчас есть Patriot в странах Европы и за её пределами, в каком количестве, при котором страны готовы их передать", - заявил Писториус во время подхода к прессе в Берлине. Трансляцию вёл телеканал Phoenix. Он напомнил, что помимо Германии готовность принять участие в финансировании поставок этих систем выразили Норвегия, Швеция и Нидерланды. "Так что деньги на эти Patriot есть, теперь нужны сами Patriot", - добавил он. Ранее Писториус завил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.

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украина, германия, европа, ес, нато