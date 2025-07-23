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США не торопятся с решением о замене главы ФРС, заявил глава Минфина
США не торопятся с решением о замене главы ФРС, заявил глава Минфина - 23.07.2025, ПРАЙМ
США не торопятся с решением о замене главы ФРС, заявил глава Минфина
Администрация США не торопится с принятием решения о замене главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:39+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Администрация США не торопится с принятием решения о замене главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире Блумберг ТВ. "Очевидно, что решение будет принимать президент (США Дональд - ред.) Трамп, но мы не спешим", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных кандидатах на пост председателя ФРС. Бессент отметил, что в администрации рассматривается широкий круг претендентов, включая действующих членов Совета управляющих ФРС и глав региональных резервных банков, но отказался раскрывать детали. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Согласно Закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации, ни один ее глава не был формально уволен.
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сша, джером пауэлл, дональд трамп, скотт бессент, cbs, федрезерв
Экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Скотт Бессент, CBS, Федрезерв
США не торопятся с решением о замене главы ФРС, заявил глава Минфина
Бессент: администрация Трампа не торопится с решением о замене Пауэлла
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Администрация США не торопится с принятием решения о замене главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире Блумберг ТВ.
"Очевидно, что решение будет принимать президент (США Дональд - ред.) Трамп, но мы не спешим", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных кандидатах на пост председателя ФРС.
Бессент отметил, что в администрации рассматривается широкий круг претендентов, включая действующих членов Совета управляющих ФРС и глав региональных резервных банков, но отказался раскрывать детали.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее президент страны лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва.
Согласно Закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации, ни один ее глава не был формально уволен.
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