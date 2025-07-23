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"Украина превратилась в кладбище": в США высказались о грядущих переговорах
"Украина превратилась в кладбище": в США высказались о грядущих переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Украина превратилась в кладбище": в США высказались о грядущих переговорах
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в ведении переговоров с Россией, а лишь... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:15+0300
2025-07-23T08:15+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в ведении переговоров с Россией, а лишь стремится получить новое западное вооружение."Зеленский просит все больше оружия, только давать его уже некому. Поэтому запросы изменились: нужны ракеты, беспилотники, оружие для армии как таковой держать же некому. Украина фактически превратилась в кладбище, но не думаю, что его это волнует", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала.Он также обратил внимание на типы вооружений, которые запрашивает киевский режим: системы ПВО и так называемое оружие возмездия, включая ракеты Tomahawk, Taurus и беспилотники.По словам полковника, Зеленского нисколько не волнуют ни переговоры, ни судьба Украины и ее граждан. Все, о чем беспокоится глава киевского режима — это дальнейшие поставки на Украину ракет и беспилотников. В заключении Макгрегор добавил, что подобным поведением Зеленский напоминает Саддама Хуссейна в 1991 году.Как сообщил источник в Москве агентству РИА Новости, третий раунд российско-украинских переговоров запланирован на 24-25 июля. На встрече планируется обсудить меморандумы, которыми делегации обменялись в июне, а также затронуть гуманитарные вопросы.Ранее Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, которые завершились обменом пленными и передачей Россией Украине нескольких тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
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украина, владимир зеленский, россия, стамбул, переговоры, поставки оружия украине
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Стамбул, переговоры, поставки оружия Украине
"Украина превратилась в кладбище": в США высказались о грядущих переговорах
Полковник Макгрегор: Зеленского волнуют не переговоры, а только поставки оружия
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в ведении переговоров с Россией, а лишь стремится получить новое западное вооружение.
"Зеленский просит все больше оружия, только давать его уже некому. Поэтому запросы изменились: нужны ракеты, беспилотники, оружие для армии как таковой держать же некому. Украина фактически превратилась в кладбище, но не думаю, что его это волнует", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала
.
Он также обратил внимание на типы вооружений, которые запрашивает киевский режим: системы ПВО и так называемое оружие возмездия, включая ракеты Tomahawk, Taurus и беспилотники.
По словам полковника, Зеленского нисколько не волнуют ни переговоры, ни судьба Украины и ее граждан. Все, о чем беспокоится глава киевского режима — это дальнейшие поставки на Украину ракет и беспилотников. В заключении Макгрегор добавил, что подобным поведением Зеленский напоминает Саддама Хуссейна в 1991 году.
Как сообщил источник в Москве агентству РИА Новости, третий раунд российско-украинских переговоров запланирован на 24-25 июля. На встрече планируется обсудить меморандумы, которыми делегации обменялись в июне, а также затронуть гуманитарные вопросы.
Ранее Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, которые завершились обменом пленными и передачей Россией Украине нескольких тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
"Пора на выход": в США рассказали, какой исход ждет Зеленского