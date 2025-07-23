https://1prime.ru/20250723/peregovory-859811774.html
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах
В составе делегации РФ на новый раунд переговоров с Украиной по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Об этом агентству РИА Новости... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T09:42+0300
2025-07-23T09:42+0300
2025-07-23T09:43+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В составе делегации РФ на новый раунд переговоров с Украиной по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник. "В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта", - сообщил источник. Также отмечается, что состав делегации остался тем же.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
https://1prime.ru/20250723/chiragan-859810879.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах
Источник: в составе делегации РФ по-прежнему 4 основных члена и 4 эксперта
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В составе делегации РФ на новый раунд переговоров с Украиной по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник.
"В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта", - сообщил источник.
Также отмечается, что состав делегации остался тем же.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, начали устанавливать шатры