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Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах
В составе делегации РФ на новый раунд переговоров с Украиной по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Об этом агентству РИА Новости... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T09:42+0300
2025-07-23T09:43+0300
политика
россия
украина
стамбул
переговоры
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В составе делегации РФ на новый раунд переговоров с Украиной по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник. "В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта", - сообщил источник. Также отмечается, что состав делегации остался тем же.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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россия, украина, стамбул, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
09:42 23.07.2025 (обновлено: 09:43 23.07.2025)
 
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах

Источник: в составе делегации РФ по-прежнему 4 основных члена и 4 эксперта

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
 Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В составе делегации РФ на новый раунд переговоров с Украиной по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник.
"В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта", - сообщил источник.
Также отмечается, что состав делегации остался тем же.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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Во дворце Чираган, где могут пройти переговоры, начали устанавливать шатры
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулпереговоры
 
 
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