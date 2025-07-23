https://1prime.ru/20250723/peregovory-859811931.html

Зеленский расширил состав украинской делегации для переговоров с Россией

Зеленский расширил состав украинской делегации для переговоров с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский расширил состав украинской делегации для переговоров с Россией

Владимир Зеленский увеличил с 12 до 14 человек состав украинской делегации для переговоров с Россией, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T09:50+0300

2025-07-23T09:50+0300

2025-07-23T09:50+0300

политика

россия

украина

стамбул

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский увеличил с 12 до 14 человек состав украинской делегации для переговоров с Россией, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского. Согласно опубликованному документу, состав делегации дополнил представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника генерального штаба ВСУ Евгений Острянский. Вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого назначен его заместитель Андрей Фомин. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время все еще уточняются.

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россия, украина, стамбул, владимир зеленский