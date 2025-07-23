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"Не сработает". На Западе признались в очередном провале по России - 23.07.2025, ПРАЙМ
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"Не сработает". На Западе признались в очередном провале по России
"Не сработает". На Западе признались в очередном провале по России - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Не сработает". На Западе признались в очередном провале по России
Издание Responsible Statecraft отмечает, что угрозы со стороны США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не приносят желаемого результата. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:19+0300
2025-07-23T11:46+0300
политика
европа
сша
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Издание Responsible Statecraft отмечает, что угрозы со стороны США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не приносят желаемого результата.В статье отмечается особое давление на Москву со стороны Запада, которое к третьему раунду переговоров стало еще сильнее, чем во время предыдущих."Эта тенденция, когда Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс на пути к миру, в то время как от Украины не ожидают уступок, сохраняется с марта 2015 года. Это просто не сработает", — пишет издание.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предъявил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пообещал ввести пошлины в размере 100% на российский импорт и дополнительные пошлины для стран, приобретающих российские энергоносители.Кроме того, американский лидер сообщил о договоренности между США и ЕС о поставках американского оружия Украине, при этом финансирование возьмет на себя Европа. В будущих поставках планируется включить батареи систем Patriot, а не только ракеты.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу Трампа как бизнес-ориентированную. Европа заявляет о готовности выделять значительные средства на закупку оружия для продолжения конфликта, однако внутри ЕС сохраняются разногласия по вопросу финансирования. Так от участия в закупках уже отказались Франция, Чехия, Италия и Венгрия.
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европа, сша, россия, украина, переговоры
Политика, ЕВРОПА, США, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
11:19 23.07.2025 (обновлено: 11:46 23.07.2025)
 
"Не сработает". На Западе признались в очередном провале по России

RS: Европе и США как всегда не получится сломить Россию перед переговорами с Украиной

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Издание Responsible Statecraft отмечает, что угрозы со стороны США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не приносят желаемого результата.
В статье отмечается особое давление на Москву со стороны Запада, которое к третьему раунду переговоров стало еще сильнее, чем во время предыдущих.
"Эта тенденция, когда Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс на пути к миру, в то время как от Украины не ожидают уступок, сохраняется с марта 2015 года. Это просто не сработает", — пишет издание.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предъявил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае он пообещал ввести пошлины в размере 100% на российский импорт и дополнительные пошлины для стран, приобретающих российские энергоносители.
Кроме того, американский лидер сообщил о договоренности между США и ЕС о поставках американского оружия Украине, при этом финансирование возьмет на себя Европа. В будущих поставках планируется включить батареи систем Patriot, а не только ракеты.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу Трампа как бизнес-ориентированную. Европа заявляет о готовности выделять значительные средства на закупку оружия для продолжения конфликта, однако внутри ЕС сохраняются разногласия по вопросу финансирования. Так от участия в закупках уже отказались Франция, Чехия, Италия и Венгрия.
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