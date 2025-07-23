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Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул - 23.07.2025, ПРАЙМ
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул
Самолет с российской делегацией, участвующей в переговорах с Украиной, вылетел из Москвы в Стамбул. Об этом заявил источник агентства РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:59+0300
2025-07-23T12:00+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией, участвующей в переговорах с Украиной, вылетел из Москвы в Стамбул. Об этом заявил источник агентства РИА Новости."Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул", - отметил собеседник агентства.Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Российская сторона пока не подтверждала эту информацию.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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россия, украина, турция
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
11:59 23.07.2025 (обновлено: 12:00 23.07.2025)
 
Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул

Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Самолет с российской делегацией, участвующей в переговорах с Украиной, вылетел из Москвы в Стамбул. Об этом заявил источник агентства РИА Новости.
"Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул", - отметил собеседник агентства.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Российская сторона пока не подтверждала эту информацию.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах
09:42
 
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