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Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах
Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:31+0300
2025-07-23T12:31+0300
политика
россия
украина
стамбул
переговоры
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. "Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне", - отметил он в интервью изданию Liberation, в том числе упоминая предыдущие переговоры в Стамбуле. Кислица также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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россия, украина, стамбул, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
12:31 23.07.2025
 
Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах

Заместитель МИД Кислица: российские переговорщики очень компетентны и учтивы

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
 Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы.
"Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне", - отметил он в интервью изданию Liberation, в том числе упоминая предыдущие переговоры в Стамбуле.
Кислица также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи.
Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах
09:42
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулпереговоры
 
 
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