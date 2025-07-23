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Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах
Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:31+0300
2025-07-23T12:31+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. "Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне", - отметил он в интервью изданию Liberation, в том числе упоминая предыдущие переговоры в Стамбуле. Кислица также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи. Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
Член украинской делегации отметил компетентность россиян на переговорах
Заместитель МИД Кислица: российские переговорщики очень компетентны и учтивы
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы.
"Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне", - отметил он в интервью изданию Liberation, в том числе упоминая предыдущие переговоры в Стамбуле.
Кислица также указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи.
Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
Источник сообщил о составе российской делегации на новых переговорах