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Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров

Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров - 23.07.2025, ПРАЙМ

Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров

Делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции с 27 по 30 июля, сообщили в министерстве коммерции КНР. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:35+0300

2025-07-23T12:35+0300

2025-07-23T12:35+0300

экономика

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швеция

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ПЕКИН, 23 июл – ПРАЙМ. Делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции с 27 по 30 июля, сообщили в министерстве коммерции КНР. "В соответствии с договоренностью между Китаем и США, член Политбюро ЦК КПК и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн с 27 по 30 июля посетит Швецию для проведения торгово-экономических переговоров с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении китайского ведомства. В минкоммерции КНР отметили, что Китай и США будут следовать консенсусу, достигнутому главами двух государств 5 июня, и продолжат консультации по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай и США находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла в апреле 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Однако Китай и США затем договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, начиная с 14 мая и на 90 дней. В итоге, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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китай

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китай, сша, швеция, дональд трамп, госсовет