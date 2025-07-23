В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул
Песков: России и Украине предстоит сложный разговор
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления о предстоящих переговорах — в материале агентства ПРАЙМ.
- российская делегация направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров;
- делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский;
- никаких изменений в составе российской делегации нет;
"Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций"
- предстоит сложный разговор из-за диаметрально противоположных проектов меморандумов;
Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.