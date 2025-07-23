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В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул

В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул

В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления о... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:49+0300

2025-07-23T12:49+0300

2025-07-23T12:52+0300

политика

россия

украина

стамбул

дмитрий песков

переговоры

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления о предстоящих переговорах — в материале агентства ПРАЙМ."Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций"Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.

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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, переговоры