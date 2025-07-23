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В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул
В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул
В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления о... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:49+0300
2025-07-23T12:52+0300
политика
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
переговоры
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления о предстоящих переговорах — в материале агентства ПРАЙМ.&quot;Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций&quot;Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Дмитрий Песков, переговоры
12:49 23.07.2025 (обновлено: 12:52 23.07.2025)
 
В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул

Песков: России и Украине предстоит сложный разговор

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявления о предстоящих переговорах — в материале агентства ПРАЙМ.
  • российская делегация направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров;
  • делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский;
  • никаких изменений в составе российской делегации нет;

"Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций"

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
  • предстоит сложный разговор из-за диаметрально противоположных проектов меморандумов;
Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулДмитрий Песковпереговоры
 
 
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