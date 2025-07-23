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Источник сообщил о возможном ходе российско-украинских переговоров
Источник сообщил о возможном ходе российско-украинских переговоров - 23.07.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о возможном ходе российско-украинских переговоров
Делегации РФ и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду, они состоятся вероятнее всего в том... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:56+0300
2025-07-23T13:56+0300
2025-07-23T13:56+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Делегации РФ и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду, они состоятся вероятнее всего в том же зале, что и сами переговоры, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Переговорный зал во дворце Чираган будет трансформироваться в два зала для пресс-конференций делегаций: будут установлены перегородки, чтобы поделить его на два зала, поставят стулья для журналистов", - сообщил источник. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250723/delegatsiya-859825648.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Источник сообщил о возможном ходе российско-украинских переговоров
Делегации выступят на пресс-конференциях после переговоров, сообщил источник
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Делегации РФ и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду, они состоятся вероятнее всего в том же зале, что и сами переговоры, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Переговорный зал во дворце Чираган будет трансформироваться в два зала для пресс-конференций делегаций: будут установлены перегородки, чтобы поделить его на два зала, поставят стулья для журналистов", - сообщил источник.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Гончаренко* сообщил о прибытии украинской делегации в Турцию