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Источник сообщил, когда начнется третий раунд переговоров России и Украины
Источник сообщил, когда начнется третий раунд переговоров России и Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил, когда начнется третий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:08+0300
2025-07-23T14:08+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Планируется, что встреча между делегациями РФ и Украины начнется во дворце Чираган в Стамбуле в 19.00 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, МИД
Источник сообщил, когда начнется третий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле стартует в 19.00 мск
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Планируется, что встреча между делегациями РФ и Украины начнется во дворце Чираган в Стамбуле в 19.00 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул