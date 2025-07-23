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Источник сообщил, когда начнется третий раунд переговоров России и Украины

Источник сообщил, когда начнется третий раунд переговоров России и Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил, когда начнется третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:08+0300

2025-07-23T14:08+0300

2025-07-23T14:08+0300

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Планируется, что встреча между делегациями РФ и Украины начнется во дворце Чираган в Стамбуле в 19.00 (время совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, мид