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Украинские СМИ озвучили задачу украинской делегации на переговорах
Украинские СМИ озвучили задачу украинской делегации на переговорах - 23.07.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ озвучили задачу украинской делегации на переговорах
Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:43+0300
2025-07-23T15:43+0300
2025-07-23T15:43+0300
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле - с российской делегацией. "Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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украина, россия, стамбул, переговоры, владимир путин, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Стамбул, переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Украинские СМИ озвучили задачу украинской делегации на переговорах
Задачей делегации Украины стоит организация встречи Путина и Зеленского
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле - с российской делегацией.
"Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул