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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине - 23.07.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине
Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:45+0300
2025-07-23T15:45+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Самолет приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40 (время совпадает с мск). Делегацию встречал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар и ряд сотрудников МИД Турции и генконсульства РФ.Источник в переговорной группе подтвердил РИА Новости, что российская делегация прилетела в Стамбул.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, отметил он.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине
Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах по Украине
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Встреча делегаций России и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Самолет приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 15.40 (время совпадает с мск). Делегацию встречал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, экс-посол Турции в РФ Мехмет Самсар и ряд сотрудников МИД Турции и генконсульства РФ.
Источник в переговорной группе подтвердил РИА Новости, что российская делегация прилетела в Стамбул.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Никаких изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет, отметил он.
Украинские СМИ озвучили задачу украинской делегации на переговорах