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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T17:16+0300
2025-07-23T17:16+0300
политика
украина
стамбул
россия
переговоры
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. "Украинская делегация уже прибыла на переговоры в Стамбул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-Канале агентства. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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украина, стамбул, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, Стамбул, РОССИЯ, переговоры
17:16 23.07.2025
 
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

Украинские СМИ сообщили о прибытии делегации Украины в Стамбул на переговоры

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДворец Чираган в Стамбуле
Дворец Чираган в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
"Украинская делегация уже прибыла на переговоры в Стамбул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-Канале агентства.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Дворец Чираган в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Украинские СМИ озвучили задачу украинской делегации на переговорах
15:43
 
ПолитикаУКРАИНАСтамбулРОССИЯпереговоры
 
 
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