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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией - 23.07.2025, ПРАЙМ

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:16+0300

2025-07-23T17:16+0300

2025-07-23T17:16+0300

политика

украина

стамбул

россия

переговоры

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. "Украинская делегация уже прибыла на переговоры в Стамбул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-Канале агентства. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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украина, стамбул, россия, переговоры