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В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ

В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T18:58+0300

2025-07-23T18:58+0300

2025-07-23T18:58+0300

политика

украина

делегация

переговоры

россия

мнение

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул. "Позиция Банковой (улица в Киеве, где находится офис Зеленского – ред.) действительно была, чтобы он (Умеров – ред.) оставался переговорщиком в этом процессе, в Стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он (Умеров - ред.) эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего… Тех людей, которые могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле в нашей переговорной группе я не вижу", - сказал Разумков YouTube-каналу Politeka Online. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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украина, делегация, переговоры, россия, мнение