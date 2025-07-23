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В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ
В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T18:58+0300
2025-07-23T18:58+0300
политика
украина
делегация
переговоры
россия
мнение
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул. "Позиция Банковой (улица в Киеве, где находится офис Зеленского – ред.) действительно была, чтобы он (Умеров – ред.) оставался переговорщиком в этом процессе, в Стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он (Умеров - ред.) эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего… Тех людей, которые могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле в нашей переговорной группе я не вижу", - сказал Разумков YouTube-каналу Politeka Online. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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украина, делегация, переговоры, россия, мнение
Политика, УКРАИНА, делегация, переговоры, РОССИЯ, мнение
18:58 23.07.2025
 
В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ

Депутат Рады усомнился в эффективности делегации Украины на переговорах с РФ

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.
"Позиция Банковой (улица в Киеве, где находится офис Зеленского – ред.) действительно была, чтобы он (Умеров – ред.) оставался переговорщиком в этом процессе, в Стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он (Умеров - ред.) эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего… Тех людей, которые могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле в нашей переговорной группе я не вижу", - сказал Разумков YouTube-каналу Politeka Online.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Зеленский поручил Умерову возобновить переговоры с Россией
18 июля, 12:08
 
ПолитикаУКРАИНАделегацияпереговорыРОССИЯмнение
 
 
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