https://1prime.ru/20250723/peregovory-859845056.html

Делегация России прибыла на место проведения переговоров с Украиной

Делегация России прибыла на место проведения переговоров с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ

Делегация России прибыла на место проведения переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T19:24+0300

2025-07-23T19:24+0300

2025-07-23T19:24+0300

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. "Делегации России и Украины уже во дворце Чираган", - сказал источник. В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

https://1prime.ru/20250723/peregovory-859843799.html

турция

стамбул

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турция, стамбул, россия, украина, переговоры