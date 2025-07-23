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Делегация России прибыла на место проведения переговоров с Украиной
Делегация России прибыла на место проведения переговоров с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
Делегация России прибыла на место проведения переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T19:24+0300
2025-07-23T19:24+0300
2025-07-23T19:24+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. "Делегации России и Украины уже во дворце Чираган", - сказал источник. В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
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Политика, ТУРЦИЯ, Стамбул, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Делегация России прибыла на место проведения переговоров с Украиной
РИА Новости: делегация РФ прибыла на место проведения переговоров с Украиной
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
"Делегации России и Украины уже во дворце Чираган", - сказал источник.
В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ