https://1prime.ru/20250723/peregovory-859845665.html

СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной

СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной

Главы переговорных делегаций Российской Федерации и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. | 23.07.2025, ПРАЙМ

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Главы переговорных делегаций Российской Федерации и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча глав делегаций проходит в формате тет-а-тет, сообщил источник РИА Новости, близкий к российской делегации."Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган", - сказал источник агентства."Встреча проходит тет-а-тет", - добавил он.Как ранее сообщал источник информагентства, делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также входят заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замглавы Минобороны России Александр Фомин.В мае и июне Российская Федерация и Украина провели в Стамбуле два раунда прямых переговоров. Сторонам удалось договориться об обмене пленными, кроме того, Россия передала Украине тела погибших военных ВСУ. Также произошел обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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турция, стамбул, переговоры, россия, украина