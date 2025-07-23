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СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной
СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной
Главы переговорных делегаций Российской Федерации и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T20:05+0300
2025-07-23T20:07+0300
политика
турция
стамбул
переговоры
россия
украина
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Главы переговорных делегаций Российской Федерации и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча глав делегаций проходит в формате тет-а-тет, сообщил источник РИА Новости, близкий к российской делегации."Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган", - сказал источник агентства."Встреча проходит тет-а-тет", - добавил он.Как ранее сообщал источник информагентства, делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также входят заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замглавы Минобороны России Александр Фомин.В мае и июне Российская Федерация и Украина провели в Стамбуле два раунда прямых переговоров. Сторонам удалось договориться об обмене пленными, кроме того, Россия передала Украине тела погибших военных ВСУ. Также произошел обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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турция
стамбул
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турция, стамбул, переговоры, россия, украина
Политика, ТУРЦИЯ, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
20:05 23.07.2025 (обновлено: 20:07 23.07.2025)
 
СМИ: в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной

РИА Новости: в Стамбуле началась двусторонняя встреча глав делегаций РФ и Украины

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Главы переговорных делегаций Российской Федерации и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле.
Встреча глав делегаций проходит в формате тет-а-тет, сообщил источник РИА Новости, близкий к российской делегации.
"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган", - сказал источник агентства.
"Встреча проходит тет-а-тет", - добавил он.
Как ранее сообщал источник информагентства, делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.
Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также входят заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замглавы Минобороны России Александр Фомин.
В мае и июне Российская Федерация и Украина провели в Стамбуле два раунда прямых переговоров. Сторонам удалось договориться об обмене пленными, кроме того, Россия передала Украине тела погибших военных ВСУ. Также произошел обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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ПолитикаТУРЦИЯСтамбулпереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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