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СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана
СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана
В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T20:49+0300
2025-07-23T20:49+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости.Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе третьего раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми делегации обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
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Политика, ТУРЦИЯ, Стамбул, переговоры, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Хакан Фидан
СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана
РИА Новости: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости.
Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе третьего раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми делегации обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ