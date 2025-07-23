https://1prime.ru/20250723/peregovory-859846203.html

СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана

СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана

В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T20:49+0300

2025-07-23T20:49+0300

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политика

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переговоры

владимир мединский

рустем умеров

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости.Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе третьего раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми делегации обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.

https://1prime.ru/20250723/peregovory-859843799.html

турция

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турция, стамбул, переговоры, владимир мединский, рустем умеров, хакан фидан