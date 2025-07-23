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СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана - 23.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана
СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана
В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T20:49+0300
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политика
турция
стамбул
переговоры
владимир мединский
рустем умеров
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости.Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе третьего раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми делегации обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
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турция, стамбул, переговоры, владимир мединский, рустем умеров, хакан фидан
Политика, ТУРЦИЯ, Стамбул, переговоры, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Хакан Фидан
20:49 23.07.2025 (обновлено: 20:51 23.07.2025)
 
СМИ: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана

РИА Новости: в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Мединского, Умерова и Фидана

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДворец Чираган в Стамбуле
Дворец Чираган в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. В Стамбуле во дворце Чираган стартовал третий раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной с участием делегаций, сообщает РИА Новости.
Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе третьего раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми делегации обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
В Раде оценили возможности украинской делегации на переговорах с РФ
18:58
 
ПолитикаТУРЦИЯСтамбулпереговорыВладимир МединскийРустем УмеровХакан Фидан
 
 
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