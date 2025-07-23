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Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме
Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме - 23.07.2025, ПРАЙМ
Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме
Переговоры Российской Федерации и Украины в Стамбуле после вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T20:52+0300
2025-07-23T21:12+0300
политика
стамбул
переговоры
россия
украина
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Переговоры Российской Федерации и Украины в Стамбуле после вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе нового раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми стороны обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
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стамбул, переговоры, россия, украина
Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
20:52 23.07.2025 (обновлено: 21:12 23.07.2025)
 
Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме

РИА Новости: в Стамбуле проходят переговоры РФ и Украины в закрытом режиме

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДворец Чираган в Стамбуле
Дворец Чираган в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Переговоры Российской Федерации и Украины в Стамбуле после вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе нового раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми стороны обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
 
ПолитикаСтамбулпереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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