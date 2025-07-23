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Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме

Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме - 23.07.2025, ПРАЙМ

Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме

Переговоры Российской Федерации и Украины в Стамбуле после вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T20:52+0300

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Переговоры Российской Федерации и Украины в Стамбуле после вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую делегацию - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Как ранее сообщал источник в Москве, в ходе нового раунда переговоров между Российской Федерацией и Украиной предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении урегулирования конфликта, которыми стороны обменялись на предыдущих переговорах, а также обсуждение ряда гуманитарных вопросов.

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стамбул, переговоры, россия, украина