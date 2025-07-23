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Переговоры России и Украины, вероятно, закончатся в среду, пишут СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Переговоры России и Украины, вероятно, закончатся в среду, пишут СМИ
Переговоры России и Украины, вероятно, закончатся в среду, пишут СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и Украины, вероятно, закончатся в среду, пишут СМИ
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T21:32+0300
2025-07-23T21:32+0300
политика
стамбул
переговоры
россия
украина
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости источник. "Скорее всего - да", - сказал он, отвечая на вопрос, закончатся ли раунд переговоров в среду. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250723/peregovory-859846308.html
стамбул
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стамбул, переговоры, россия, украина
Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
21:32 23.07.2025
 
Переговоры России и Украины, вероятно, закончатся в среду, пишут СМИ

Источник: Третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятно, закончится в среду

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости источник.
"Скорее всего - да", - сказал он, отвечая на вопрос, закончатся ли раунд переговоров в среду.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Дворец Чираган в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме
20:52
 
ПолитикаСтамбулпереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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