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СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа
СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T21:57+0300
2025-07-23T21:57+0300
2025-07-23T21:57+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. "Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров. Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.
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СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа
РИА Новости: третий раунд переговоров РФ и Украины завершен, продлившись около часа
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
"Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров.
Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры России и Украины, вероятно, закончатся в среду, пишут СМИ