https://1prime.ru/20250723/peregovory-859847524.html

СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа

СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T21:57+0300

2025-07-23T21:57+0300

2025-07-23T21:57+0300

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. "Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров. Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.

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стамбул, переговоры, россия, украина