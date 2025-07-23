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СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа - 23.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа
СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T21:57+0300
2025-07-23T21:57+0300
политика
стамбул
переговоры
россия
украина
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. "Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров. Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.
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стамбул, переговоры, россия, украина
Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
21:57 23.07.2025
 
СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа

РИА Новости: третий раунд переговоров РФ и Украины завершен, продлившись около часа

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
"Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров.
Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.
Вид на Стамбул, Турция
Переговоры России и Украины, вероятно, закончатся в среду, пишут СМИ
21:32
 
ПолитикаСтамбулпереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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