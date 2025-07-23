https://1prime.ru/20250723/peregovory-859847799.html

СМИ: делегация России вышла к СМИ после переговоров с Украиной

СМИ: делегация России вышла к СМИ после переговоров с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: делегация России вышла к СМИ после переговоров с Украиной

Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T22:07+0300

2025-07-23T22:07+0300

2025-07-23T22:07+0300

политика

стамбул

переговоры

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858124046_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_a1a6b73fa54866a8da4817fae64b351a.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Делегация России во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией. В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250723/peregovory-859846308.html

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стамбул, переговоры, россия, украина