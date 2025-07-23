https://1prime.ru/20250723/peregovory-859847799.html
СМИ: делегация России вышла к СМИ после переговоров с Украиной
СМИ: делегация России вышла к СМИ после переговоров с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: делегация России вышла к СМИ после переговоров с Украиной
Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T22:07+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Делегация России во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией. В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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стамбул, переговоры, россия, украина
Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
СМИ: делегация России вышла к СМИ после переговоров с Украиной
РИА Новости: делегация РФ вышла к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация России во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией.
В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Проходит третий раунд переговоров между РФ и Украиной в закрытом режиме