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Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной

Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной

Глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Ключевые заявления – в материале "Прайма". | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T22:09+0300

2025-07-23T22:09+0300

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политика

стамбул

переговоры

россия

украина

владимир мединский

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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Ключевые заявления – в материале "Прайма". О выполнении договоренностей второго раунда переговоров: Предложения российской стороны Украине:О жителях Курской области, перемещенных на территорию Украины: Об украинских детях, находящихся на территории России:О дальнейших контактах России и Украины:

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стамбул, переговоры, россия, украина, владимир мединский