Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной
Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной
© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Ключевые заявления – в материале "Прайма".
О выполнении договоренностей второго раунда переговоров:
- Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены;
- второй беспрецедентно большой обмен пленными между РФ и Украиной завершен;
- РФ вернула Украине более 7 тыс тел погибших военнослужащих;
Предложения российской стороны Украине:
- Сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона решила рассмотреть предложение РФ о рабочих группах.
- рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов;
- передать еще 3 тыс тел погибших украинских военнослужащих. Останки погибших солдат ВСУ будут переданы Киеву при помощи Красного креста и как только Украинская сторона будет готова. Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне". Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены;
- обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
О жителях Курской области, перемещенных на территорию Украины:
- С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий;
- не все жители Курской области, "эвакуированные" ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек;
- причина, по которой мирные жители курской области удерживаются на Украине, не ясна;
- Киев должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей курской области;
- Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц.
Об украинских детях, находящихся на территории России:
- Украинские дети, находящиеся на территории РФ, под государственным контролем, в достатке и безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях;
- Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров;
- уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в РФ работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории РФ, 50 фамилий из списка оказались взрослыми людьми;
- большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России.
О дальнейших контактах России и Украины:
- Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки;
- Россия надеется, что контакты РФ и Украины на уровне рабочих групп продолжатся;
- РФ рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится;
- для возможной встречи лидеров РФ и Украины нужно проработать условия соглашения;
- встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской;
- встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку".