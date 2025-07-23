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Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной
Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной
Глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Ключевые заявления – в материале "Прайма". | 23.07.2025, ПРАЙМ
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политика
стамбул
переговоры
россия
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Ключевые заявления – в материале "Прайма". О выполнении договоренностей второго раунда переговоров: Предложения российской стороны Украине:О жителях Курской области, перемещенных на территорию Украины: Об украинских детях, находящихся на территории России:О дальнейших контактах России и Украины:
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стамбул, переговоры, россия, украина, владимир мединский
Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Мединский
22:09 23.07.2025 (обновлено: 23:16 23.07.2025)
 
Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной

Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Ключевые заявления – в материале "Прайма".
О выполнении договоренностей второго раунда переговоров:
  • Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены;
  • второй беспрецедентно большой обмен пленными между РФ и Украиной завершен;
  • РФ вернула Украине более 7 тыс тел погибших военнослужащих;
Предложения российской стороны Украине:
  • Сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона решила рассмотреть предложение РФ о рабочих группах.
  • рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов;
  • передать еще 3 тыс тел погибших украинских военнослужащих. Останки погибших солдат ВСУ будут переданы Киеву при помощи Красного креста и как только Украинская сторона будет готова. Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне". Бессрочные санитарные обмены с Украиной тяжелоранеными и больными на линии боевых действий будут продолжены;
  • обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
О жителях Курской области, перемещенных на территорию Украины:
  • С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий;
  • не все жители Курской области, "эвакуированные" ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек;
  • причина, по которой мирные жители курской области удерживаются на Украине, не ясна;
  • Киев должен прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей курской области;
  • Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц.
Об украинских детях, находящихся на территории России:
  • Украинские дети, находящиеся на территории РФ, под государственным контролем, в достатке и безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях;
  • Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров;
  • уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в РФ работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории РФ, 50 фамилий из списка оказались взрослыми людьми;
  • большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России.
О дальнейших контактах России и Украины:
  • Позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки;
  • Россия надеется, что контакты РФ и Украины на уровне рабочих групп продолжатся;
  • РФ рассчитывает, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится;
  • для возможной встречи лидеров РФ и Украины нужно проработать условия соглашения;
  • встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской;
  • встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку".
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа
21:57
 
ПолитикаСтамбулпереговорыРОССИЯУКРАИНАВладимир Мединский
 
 
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