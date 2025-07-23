https://1prime.ru/20250723/peregovory-859849113.html

СМИ оценили вероятность продолжения переговоров России и Украины

СМИ оценили вероятность продолжения переговоров России и Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ оценили вероятность продолжения переговоров России и Украины

Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T23:04+0300

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости. "Завершен", - ответил источник на вопрос, завершен ли третий раунд или может быть продолжен в четверг. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду, он продлился около часа.

https://1prime.ru/20250723/peregovory-859847989.html

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стамбул, переговоры, россия, украина