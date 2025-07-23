https://1prime.ru/20250723/peregovory-859849113.html
СМИ оценили вероятность продолжения переговоров России и Украины
СМИ оценили вероятность продолжения переговоров России и Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили вероятность продолжения переговоров России и Украины
Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:04+0300
2025-07-23T23:04+0300
2025-07-23T23:04+0300
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости. "Завершен", - ответил источник на вопрос, завершен ли третий раунд или может быть продолжен в четверг. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду, он продлился около часа.
https://1prime.ru/20250723/peregovory-859847989.html
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Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
СМИ оценили вероятность продолжения переговоров России и Украины
РИА Новости: продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины не предусмотрено
СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости.
"Завершен", - ответил источник на вопрос, завершен ли третий раунд или может быть продолжен в четверг.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду, он продлился около часа.
Мединский сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Украиной