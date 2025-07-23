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Делегация России покинет Стамбул в четверг, сообщили СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Делегация России покинет Стамбул в четверг, сообщили СМИ
Делегация России покинет Стамбул в четверг, сообщили СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ
Делегация России покинет Стамбул в четверг, сообщили СМИ
Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:18+0300
2025-07-23T23:18+0300
политика
стамбул
переговоры
россия
украина
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник. "Завтра уезжают", - сказал источник, комментируя отъезд делегации РФ из Стамбула. Ранее источник сообщил РИА Новости, что продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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стамбул
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стамбул, переговоры, россия, украина
Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
23:18 23.07.2025
 
Делегация России покинет Стамбул в четверг, сообщили СМИ

РИА Новости: российская делегация покинет Стамбул в четверг

© Unsplash/Niels BaarsСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Niels Baars
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник.
"Завтра уезжают", - сказал источник, комментируя отъезд делегации РФ из Стамбула.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Стамбул, Турция - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
СМИ: переговоры РФ и Украины завершились, продлившись около часа
Вчера, 21:57
 
ПолитикаСтамбулпереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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