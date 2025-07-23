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В Госдуме оценили итоги переговоров в Стамбуле - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили итоги переговоров в Стамбуле
В Госдуме оценили итоги переговоров в Стамбуле - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили итоги переговоров в Стамбуле
Россия показывает стремление к завершению украинского конфликта, третий раунд переговоров РФ и Украины - это еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:43+0300
2025-07-23T23:43+0300
политика
переговоры
россия
украина
мнение
леонид слуцкий
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия показывает стремление к завершению украинского конфликта, третий раунд переговоров РФ и Украины - это еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. "Третий раунд Стамбула-2 – еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов. Есть договоренности по очередному масштабному обмену пленными по 1200 с каждой стороны. Не менее важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим. "Изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, без резких прорывов. Как констатировал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, позиции сторон пока далеки от сближения, но диалог ведется", - отметил парламентарий. По мнению Слуцкого, важным предложением российской делегации стало создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн формате. "Надеемся на позитивную реакцию украинской стороны", - заключил он. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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переговоры, россия, украина, мнение, леонид слуцкий
Политика, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, мнение, Леонид Слуцкий
23:43 23.07.2025
 
В Госдуме оценили итоги переговоров в Стамбуле

Слуцкий о встрече в Стамбуле: РФ показывает стремление к завершению конфликта

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия показывает стремление к завершению украинского конфликта, третий раунд переговоров РФ и Украины - это еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
"Третий раунд Стамбула-2 – еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов. Есть договоренности по очередному масштабному обмену пленными по 1200 с каждой стороны. Не менее важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим.
"Изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, без резких прорывов. Как констатировал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, позиции сторон пока далеки от сближения, но диалог ведется", - отметил парламентарий.
По мнению Слуцкого, важным предложением российской делегации стало создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн формате. "Надеемся на позитивную реакцию украинской стороны", - заключил он.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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Вчера, 22:09
 
ПолитикапереговорыРОССИЯУКРАИНАмнениеЛеонид Слуцкий
 
 
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