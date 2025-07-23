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Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной
Помощник главы государства Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:47+0300
2025-07-23T12:47+0300
политика
россия
украина
стамбул
владимир мединский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Помощник главы государства Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины. "Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию, у нас изменений в составе нет, тот же состав", - сказал Песков.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
12:47 23.07.2025
 
Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной

Песков: Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной

© РИА Новости . Александр НатрускинМинистр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Помощник главы государства Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
"Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию, у нас изменений в составе нет, тот же состав", - сказал Песков.
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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12:31
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулВладимир МединскийДмитрий Песков
 
 
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