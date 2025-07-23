https://1prime.ru/20250723/peskov-859821825.html

Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной

Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной - 23.07.2025, ПРАЙМ

Мединский возглавил делегацию России на переговорах с Украиной

Помощник главы государства Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:47+0300

2025-07-23T12:47+0300

2025-07-23T12:47+0300

политика

россия

украина

стамбул

владимир мединский

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Помощник главы государства Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины. "Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию, у нас изменений в составе нет, тот же состав", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250723/peregovory-859819601.html

украина

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков