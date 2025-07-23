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В Кремле оценили востребованность "земских" программ
В Кремле оценили востребованность "земских" программ - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили востребованность "земских" программ
Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:48+0300
2025-07-23T12:48+0300
2025-07-23T12:48+0300
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" - программа востребованная, нужная, эффективная и работающая", - сказал Песков журналистам.
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россия, общество , дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков
В Кремле оценили востребованность "земских" программ
Песков: программы "Земский учитель" и "Земский доктор" востребованы в России
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" - программа востребованная, нужная, эффективная и работающая", - сказал Песков журналистам.
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