https://1prime.ru/20250723/peskov-859822066.html

В Кремле оценили востребованность "земских" программ

В Кремле оценили востребованность "земских" программ - 23.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили востребованность "земских" программ

Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:48+0300

2025-07-23T12:48+0300

2025-07-23T12:48+0300

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" - программа востребованная, нужная, эффективная и работающая", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250718/peskov-859665522.html

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2025

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россия, общество , дмитрий песков