Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250723/peskov-859822763.html
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Назначать возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил пресс-секретарь | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T12:52+0300
2025-07-23T12:53+0300
политика
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Назначать возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Без того, как проделать всю вот эту сложную работу (по проектам меморандумов - ред.), уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского. Песков отметил, что всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
https://1prime.ru/20250712/ukraina-859430378.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea0b737ad55805d58ffa24c8f285a6c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
12:52 23.07.2025 (обновлено: 12:53 23.07.2025)
 
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Песков: назначать встречу Путина и Зеленского без подготовки нецелесообразно

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Назначать возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Без того, как проделать всю вот эту сложную работу (по проектам меморандумов - ред.), уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского.
Песков отметил, что всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
"Их логика". В Киеве поняли, как "заставить" Путина встретиться с Зеленским
12 июля, 23:48
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала