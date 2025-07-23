https://1prime.ru/20250723/peskov-859822763.html

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Назначать возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил пресс-секретарь | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T12:52+0300

2025-07-23T12:52+0300

2025-07-23T12:53+0300

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владимир путин

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Назначать возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без предварительной большой работы нецелесообразно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Без того, как проделать всю вот эту сложную работу (по проектам меморандумов - ред.), уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского. Песков отметил, что всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.Очередной, третий, раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле, при этом российская сторона дату возможной встречи пока официально не подтверждала. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются.

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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков