https://1prime.ru/20250723/politico-859826775.html

Экс-военнослужащий ВСУ пожаловался на закон об антикоррупционных органах

Экс-военнослужащий ВСУ пожаловался на закон об антикоррупционных органах - 23.07.2025, ПРАЙМ

Экс-военнослужащий ВСУ пожаловался на закон об антикоррупционных органах

Принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации, пожаловался журналистам газеты Politico экс-военнослужащий... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:05+0300

2025-07-23T14:05+0300

2025-07-23T14:05+0300

политика

общество

украина

киев

всу

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации, пожаловался журналистам газеты Politico экс-военнослужащий украинской армии. Издание опубликовало материал о протестах, прошедших во вторник на Украине, против подписанного Владимиром Зеленским закона о серьезном ограничении антикоррупционных ведомств. Среди участников митингов, пообщавшихся с западным журналистам, был экс-военнослужащий ВСУ Александр Терен, заявивший о недовольстве военнослужащих борьбой Зеленского с антикоррупционными ведомствами. "Это вредоносный закон, который нельзя принимать во время действия военного положения. Странно, что законодатели приняли его, несмотря на мнение людей... Военнослужащим очень сложно найти мотивацию для продолжения сопротивления российскому наступлению. Мы теряем километры территории. Такие решения демотивируют нас. Трудно сражаться за тех, кто принимает такие законы", - приводит издание слова бывшего военнослужащего в материале на своем сайте. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поздним вечером вторника закон был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://1prime.ru/20250723/zakharova-859809819.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, киев, всу, politico