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Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье
Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье - 23.07.2025, ПРАЙМ
Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье
Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:41+0300
2025-07-23T14:41+0300
мошенничество
россия
московская область
полиция
мошенники
кража денег
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, личность курьера телефонных мошенников была установлена после звонка 56-летнего жителя Подмосковья в полицию. Мужчине звонили неизвестные, которые представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения посыльному. "В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Балашихи, исполнявший в преступной схеме роль курьера. Полицейскими установлена его причастность к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей", – отметила Петрова. Злоумышленник сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (159 УК РФ), добавила Петрова. Сотрудники полиции разыскивают остальных соучастников преступления, заключила представитель ГУ МВД.
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россия, московская область, полиция, мошенники, кража денег
Мошенничество, РОССИЯ, Московская область, полиция, МОШЕННИКИ, кража денег
14:41 23.07.2025
 
Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье

Полиция задержала курьера мошенников, похитивших в Подмосковье более 3 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, личность курьера телефонных мошенников была установлена после звонка 56-летнего жителя Подмосковья в полицию. Мужчине звонили неизвестные, которые представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения посыльному.
"В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Балашихи, исполнявший в преступной схеме роль курьера. Полицейскими установлена его причастность к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей", – отметила Петрова.
Злоумышленник сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (159 УК РФ), добавила Петрова.
Сотрудники полиции разыскивают остальных соучастников преступления, заключила представитель ГУ МВД.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку на 13,5 миллиона рублей
Вчера, 12:15
 
МошенничествоРОССИЯМосковская областьполицияМОШЕННИКИкража денег
 
 
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