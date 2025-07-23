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Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье
Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье - 23.07.2025, ПРАЙМ
Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье
Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:41+0300
2025-07-23T14:41+0300
2025-07-23T14:41+0300
мошенничество
россия
московская область
полиция
мошенники
кража денег
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, личность курьера телефонных мошенников была установлена после звонка 56-летнего жителя Подмосковья в полицию. Мужчине звонили неизвестные, которые представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения посыльному. "В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Балашихи, исполнявший в преступной схеме роль курьера. Полицейскими установлена его причастность к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей", – отметила Петрова. Злоумышленник сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (159 УК РФ), добавила Петрова. Сотрудники полиции разыскивают остальных соучастников преступления, заключила представитель ГУ МВД.
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россия, московская область, полиция, мошенники, кража денег
Мошенничество, РОССИЯ, Московская область, полиция, МОШЕННИКИ, кража денег
Задержан курьер мошенников, похитивших деньги в Подмосковье
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших в Подмосковье более 3 млн рублей
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, личность курьера телефонных мошенников была установлена после звонка 56-летнего жителя Подмосковья в полицию. Мужчине звонили неизвестные, которые представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения посыльному.
"В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Балашихи, исполнявший в преступной схеме роль курьера. Полицейскими установлена его причастность к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей", – отметила Петрова.
Злоумышленник сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (159 УК РФ), добавила Петрова.
Сотрудники полиции разыскивают остальных соучастников преступления, заключила представитель ГУ МВД.
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