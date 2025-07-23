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Туск заявил, что Польша живет в "предвоенные времена"

Туск заявил, что Польша живет в "предвоенные времена" - 23.07.2025, ПРАЙМ

Туск заявил, что Польша живет в "предвоенные времена"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна живет в "предвоенные времена". | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:52+0300

2025-07-23T11:52+0300

2025-07-23T11:52+0300

политика

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 23 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна живет в "предвоенные времена". "Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казалась невообразимыми, так называемым "черным лебедем", - сказал Туск, предваряя объявление об изменениях в составе правительства страны. Он утверждает, что нынешняя реальность "удивляет практически каждый день все правительства и всех политических лидеров". Туск пообещал, что правительство Польши "будет концентрироваться на обеспечении безопасности как на восточной границе, так и в пределах наших границ".

https://1prime.ru/20250722/polsha-859788626.html

польша

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польша, дональд туск