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Туск заявил, что Польша живет в "предвоенные времена"
Туск заявил, что Польша живет в "предвоенные времена" - 23.07.2025, ПРАЙМ
Туск заявил, что Польша живет в "предвоенные времена"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна живет в "предвоенные времена". | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:52+0300
2025-07-23T11:52+0300
2025-07-23T11:52+0300
политика
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 23 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна живет в "предвоенные времена". "Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казалась невообразимыми, так называемым "черным лебедем", - сказал Туск, предваряя объявление об изменениях в составе правительства страны. Он утверждает, что нынешняя реальность "удивляет практически каждый день все правительства и всех политических лидеров". Туск пообещал, что правительство Польши "будет концентрироваться на обеспечении безопасности как на восточной границе, так и в пределах наших границ".
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польша, дональд туск
Политика, ПОЛЬША, Дональд Туск
Туск заявил, что Польша живет в "предвоенные времена"
Премьер Польши Туск заявил, что страна живет в предвоенные времена
ВАРШАВА, 23 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна живет в "предвоенные времена".
"Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казалась невообразимыми, так называемым "черным лебедем", - сказал Туск, предваряя объявление об изменениях в составе правительства страны.
Он утверждает, что нынешняя реальность "удивляет практически каждый день все правительства и всех политических лидеров".
Туск пообещал, что правительство Польши "будет концентрироваться на обеспечении безопасности как на восточной границе, так и в пределах наших границ".
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