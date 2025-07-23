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Глава МВД Польши заявил о продлении погранконтроль с Германией и Литвой
Глава МВД Польши заявил о продлении погранконтроль с Германией и Литвой - 23.07.2025, ПРАЙМ
Глава МВД Польши заявил о продлении погранконтроль с Германией и Литвой
Польша продлит пограничный контроль с Германией и Литвой, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T23:13+0300
2025-07-23T23:13+0300
2025-07-23T23:13+0300
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ВАРШАВА, 23 июл – ПРАЙМ. Польша продлит пограничный контроль с Германией и Литвой, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. "Мы ввели его (погранконтроль – ред.) на 30 дней, потому что так гласит Шенгенский пограничный кодекс – на столько можно было ввести первым решением. Он, безусловно, будет продлен", - сказал Семоняк. В Польше регулярно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. Власти страны 7 июля ввели пограничный контроль на границах с Германией и Литвой.
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польша, германия, литва, граница, контроль
Политика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, ЛИТВА, граница, контроль
Глава МВД Польши заявил о продлении погранконтроль с Германией и Литвой
Глава МВД Семоняк: Польша продлит погранконтроль с Германией и Литвой
ВАРШАВА, 23 июл – ПРАЙМ. Польша продлит пограничный контроль с Германией и Литвой, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
"Мы ввели его (погранконтроль – ред.) на 30 дней, потому что так гласит Шенгенский пограничный кодекс – на столько можно было ввести первым решением. Он, безусловно, будет продлен", - сказал Семоняк.
В Польше регулярно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. Власти страны 7 июля ввели пограничный контроль на границах с Германией и Литвой.
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