https://1prime.ru/20250723/polsha-859849378.html

Глава МВД Польши заявил о продлении погранконтроль с Германией и Литвой

Глава МВД Польши заявил о продлении погранконтроль с Германией и Литвой - 23.07.2025, ПРАЙМ

Глава МВД Польши заявил о продлении погранконтроль с Германией и Литвой

Польша продлит пограничный контроль с Германией и Литвой, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T23:13+0300

2025-07-23T23:13+0300

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политика

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литва

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контроль

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ВАРШАВА, 23 июл – ПРАЙМ. Польша продлит пограничный контроль с Германией и Литвой, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. "Мы ввели его (погранконтроль – ред.) на 30 дней, потому что так гласит Шенгенский пограничный кодекс – на столько можно было ввести первым решением. Он, безусловно, будет продлен", - сказал Семоняк. В Польше регулярно появляются сообщения о том, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию. Власти страны 7 июля ввели пограничный контроль на границах с Германией и Литвой.

https://1prime.ru/20250706/polsha-859218027.html

польша

германия

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польша, германия, литва, граница, контроль