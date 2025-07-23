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Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19%

Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19% - 23.07.2025, ПРАЙМ

Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19%

Филиппины смогли добиться снижения пошлин США на филиппинские товары с 20% до 19%, об этом заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший по итогам... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T10:29+0300

2025-07-23T10:29+0300

2025-07-23T10:29+0300

экономика

сша

филиппины

пошлины

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Филиппины смогли добиться снижения пошлин США на филиппинские товары с 20% до 19%, об этом заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. "Нам удалось снизить тарифную ставку в размере 20% до 19% для Филиппин. Пока один процентный пункт может показаться очень маленькой уступкой, но если перевести это в реальные цифры, это значительное достижение", - приводятся его слова на сайте пресс-службы президента. Отмечается, что измененные американские пошлины на импорт из Филиппин по новому торговому соглашению стали вторыми самыми низкими среди стран АСЕАН, что сделало республику одной из наиболее конкурентоспособных экономик региона в торговле с США. Как уточняется в заявлении, со своей стороны Филиппины отменят пошлины на импорт американских автомобилей, а также увеличат поставки из США соевых продуктов, пшеницы и фармацевтических препаратов. По данным торгового представительства США за прошлый год, общий объем двусторонней торговли между США и Филиппинами достиг 23,5 миллиардов долларов. Из них экспорт филиппинских товаров в США составил 14,2 миллиарда долларов, а торговый дефицит Филиппин достиг 4,9 миллиарда.

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сша, филиппины, пошлины