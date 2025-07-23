https://1prime.ru/20250723/poshliny-859813136.html
Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19%
Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19% - 23.07.2025, ПРАЙМ
Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19%
Филиппины смогли добиться снижения пошлин США на филиппинские товары с 20% до 19%, об этом заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший по итогам... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:29+0300
2025-07-23T10:29+0300
2025-07-23T10:29+0300
экономика
сша
филиппины
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/46/838564657_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1ede10b70863a9a63ea106243230a1c8.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Филиппины смогли добиться снижения пошлин США на филиппинские товары с 20% до 19%, об этом заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. "Нам удалось снизить тарифную ставку в размере 20% до 19% для Филиппин. Пока один процентный пункт может показаться очень маленькой уступкой, но если перевести это в реальные цифры, это значительное достижение", - приводятся его слова на сайте пресс-службы президента. Отмечается, что измененные американские пошлины на импорт из Филиппин по новому торговому соглашению стали вторыми самыми низкими среди стран АСЕАН, что сделало республику одной из наиболее конкурентоспособных экономик региона в торговле с США. Как уточняется в заявлении, со своей стороны Филиппины отменят пошлины на импорт американских автомобилей, а также увеличат поставки из США соевых продуктов, пшеницы и фармацевтических препаратов. По данным торгового представительства США за прошлый год, общий объем двусторонней торговли между США и Филиппинами достиг 23,5 миллиардов долларов. Из них экспорт филиппинских товаров в США составил 14,2 миллиарда долларов, а торговый дефицит Филиппин достиг 4,9 миллиарда.
https://1prime.ru/20250722/poshliny-859787887.html
сша
филиппины
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/46/838564657_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a556e4e17280944900b5a477365962a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, филиппины, пошлины
Экономика, США, ФИЛИППИНЫ, пошлины
Филиппины добились снижения импортных тарифов США до 19%
Президент Маркос-младший: Филиппины добились снижения импортных пошлин США до 19%
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Филиппины смогли добиться снижения пошлин США на филиппинские товары с 20% до 19%, об этом заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Нам удалось снизить тарифную ставку в размере 20% до 19% для Филиппин. Пока один процентный пункт может показаться очень маленькой уступкой, но если перевести это в реальные цифры, это значительное достижение", - приводятся его слова на сайте пресс-службы президента.
Отмечается, что измененные американские пошлины на импорт из Филиппин по новому торговому соглашению стали вторыми самыми низкими среди стран АСЕАН, что сделало республику одной из наиболее конкурентоспособных экономик региона в торговле с США.
Как уточняется в заявлении, со своей стороны Филиппины отменят пошлины на импорт американских автомобилей, а также увеличат поставки из США соевых продуктов, пшеницы и фармацевтических препаратов.
По данным торгового представительства США за прошлый год, общий объем двусторонней торговли между США и Филиппинами достиг 23,5 миллиардов долларов. Из них экспорт филиппинских товаров в США составил 14,2 миллиарда долларов, а торговый дефицит Филиппин достиг 4,9 миллиарда.
Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая