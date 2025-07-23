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СМИ: ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США
СМИ: ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США
Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:22+0300
2025-07-23T14:22+0300
2025-07-23T14:22+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Евросоюз планирует оперативно ввести в отношении США 30-процентные пошлины на товары на сумму приблизительно 110 миллиардов евро (около 117 миллиардов долларов) в случае, если сделки с США не будет и президент США приведет в исполнение свою угрозу ввести эту ставку на почти все экспортные товары блока после 1 августа... Американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что в случае, если договориться с Вашингтоном не удастся, ответные меры ЕС должны будут вступить в силу уже в августе. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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Экономика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Boeing, ЕК
СМИ: ЕС намерен ввести пошлины в 30% на товары из США
Bloomberg: ЕС введет пошлины в 30% на товары из США, если сделка не состоится
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Евросоюз планирует оперативно ввести в отношении США 30-процентные пошлины на товары на сумму приблизительно 110 миллиардов евро (около 117 миллиардов долларов) в случае, если сделки с США не будет и президент США приведет в исполнение свою угрозу ввести эту ставку на почти все экспортные товары блока после 1 августа... Американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что в случае, если договориться с Вашингтоном не удастся, ответные меры ЕС должны будут вступить в силу уже в августе.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
ЕС готов согласиться на невыгодную сделку по пошлинам с США, пишут СМИ