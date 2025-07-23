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Путин подписал закон о повышении пособия по беременности для студенток
Путин подписал закон о повышении пособия по беременности для студенток - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о повышении пособия по беременности для студенток
Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:53+0300
2025-07-23T16:53+0300
2025-07-23T16:53+0300
экономика
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее пособие беременным студенткам выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляло от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам. Новым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделяется полномочиями по назначению и выплате пособия, это будет производиться за счет средств федерального бюджета. Закон вступит в силу с 1 сентября.
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общество , россия, владимир путин, социальный фонд
Экономика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Социальный фонд
Путин подписал закон о повышении пособия по беременности для студенток
Пособие по беременности для студенток в РФ увеличено до прожиточного минимума
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее пособие беременным студенткам выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляло от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.
Новым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделяется полномочиями по назначению и выплате пособия, это будет производиться за счет средств федерального бюджета.
Закон вступит в силу с 1 сентября.
Совфед одобрил увеличение пособия по беременности и родам студенткам