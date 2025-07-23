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Премьер Индии начнет визит в Великобританию

Премьер Индии начнет визит в Великобританию - 23.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Индии начнет визит в Великобританию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду начнет двухдневный визит в Великобританию, кульминацией которого, как ожидается, станет подписание соглашения о... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T00:22+0300

2025-07-23T00:22+0300

2025-07-23T00:22+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду начнет двухдневный визит в Великобританию, кульминацией которого, как ожидается, станет подписание соглашения о свободной торговле. Ранее МИД Индии сообщил, что Моди по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера посетит Великобританию с официальным визитом 23-24 июля. Ожидается, что в ходе визита Моди и Стармер обсудят весь спектр двусторонних отношений между Индией и Великобританией. Моди также нанесет визит королю Карлу III. Индия и Великобритания объявили о завершении переговоров по торговому соглашению 6 мая. Это соглашение предполагает отмену налогов на экспорт трудоемкой продукции, такой как кожа, обувь и одежда, а также удешевление импорта виски и автомобилей из Великобритании, что позволит удвоить товарооборот между двумя экономиками до 120 миллиардов долларов к 2030 году. После подписания соглашения о свободной торговле для его вступления в силу потребуется одобрение британского парламента и кабинета министров Индии. Реализация проекта займет около года после подписания сделки. Как отметил на специальном брифинге индийского МИД первый замглавы ведомства Викрам Мисри, начинающийся в среду визит Моди в Великобританию будет посвящен укреплению отношений двух стран. "Этот визит, хотя и будет коротким, даст обоим лидерам возможность рассмотреть весь спектр двусторонних отношений и обсудить пути их дальнейшего укрепления, а также обсудить вопросы, имеющие региональное и глобальное значение", - сказал Мисри в ходе брифинга МИД, посвященного поездке премьера. Он напомнил, что индийско-британское партнерство было преобразовано во всеобъемлющее стратегическое партнерство в 2021 году, и "с тех пор регулярно проводятся политические обмены на высоком уровне, и обе стороны по-прежнему привержены выведению этого партнерства на еще более высокий уровень". Мисри также отметил, что в 2023-24 годах двусторонний товарооборот Индии и Великобритании превысил 55 миллиардов долларов. Великобритания также является шестым по величине инвестором в Индии с совокупным объемом инвестиций в размере 36 миллиардов долларов, а Индия, в свою очередь, является крупным источником прямых иностранных инвестиций в Великобританию с совокупным объемом инвестиций около 20 миллиардов долларов. Говоря об областях сотрудничества двух стран, Мисри упомянул, в частности, британско-индийский проект финансирования инфраструктуры, оборонное сотрудничество, связи в области медицины и инициативу по обеспечению технологической безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, великобритания, индия, нарендра моди, кир стармер, карл iii, мид