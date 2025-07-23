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В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти" - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти"
В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти" - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти"
Благовещенский горсуд заключил под стражу четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье по обвинению в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T07:00+0300
2025-07-23T07:00+0300
энергетика
россия
рф
приамурье
амурская область
транснефть
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - ПРАЙМ. Благовещенский горсуд заключил под стражу четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье по обвинению в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт техники. "Четверым должностным лицам организации с государственным участием, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Амурской области, по данным следствия, сотрудники филиала ООО "Транснефть - Дальний Восток" (РНУ "Белогорск") получили взятки за беспрепятственное согласование ремонтных работ техники. Общая сумма составила два миллиона рублей. Как считает следствие, они действовали по предварительному сговору, группой лиц, из корыстных мотивов. Фигурантам дела грозит длительное лишение свободы. "Благовещенский городской суд заключил под стражу Бурдуковского и Цыпленкова на два месяца, Швагрука на 1 месяц 27 суток и Полещука на 1 месяц 24 сутки", - сообщили в суде.
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Энергетика, РОССИЯ, РФ, Приамурье, Амурская область, Транснефть
07:00 23.07.2025
 
В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти"

Суд в Приамурье арестовал четверых сотрудников "Транснефти" по обвинению во взятках

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - ПРАЙМ. Благовещенский горсуд заключил под стражу четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье по обвинению в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт техники.
"Четверым должностным лицам организации с государственным участием, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Амурской области, по данным следствия, сотрудники филиала ООО "Транснефть - Дальний Восток" (РНУ "Белогорск") получили взятки за беспрепятственное согласование ремонтных работ техники. Общая сумма составила два миллиона рублей. Как считает следствие, они действовали по предварительному сговору, группой лиц, из корыстных мотивов. Фигурантам дела грозит длительное лишение свободы.
"Благовещенский городской суд заключил под стражу Бурдуковского и Цыпленкова на два месяца, Швагрука на 1 месяц 27 суток и Полещука на 1 месяц 24 сутки", - сообщили в суде.
 
ЭнергетикаРОССИЯРФПриамурьеАмурская областьТранснефть
 
 
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