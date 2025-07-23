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В Багдаде появится "золотой город" для развития ювелирной промышленности - 23.07.2025, ПРАЙМ
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В Багдаде появится "золотой город" для развития ювелирной промышленности
В Багдаде появится "золотой город" для развития ювелирной промышленности - 23.07.2025, ПРАЙМ
В Багдаде появится "золотой город" для развития ювелирной промышленности
"Золотой город" промышленников-ювелиров появится в Багдаде, говорится в сообщении министерства торговли Ирака. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:29+0300
2025-07-23T13:29+0300
экономика
ирак
багдад
промышленность
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БАГДАД, 23 июл - ПРАЙМ. "Золотой город" промышленников-ювелиров появится в Багдаде, говорится в сообщении министерства торговли Ирака. "Министерский совет по экономике одобрил предложение министерства торговли о создании в Багдаде "глобального золотого города". Этот стратегический шаг направлен на локализацию золотодобывающей и ювелирной промышленности Ирака и стимулирование местного производства в соответствии с правительственной программой поддержки промышленного развития и создания рабочих мест", - отметили в министерстве. "Этот проект может дать качественный скачок в развитии национальной промышленности", - прокомментировал министр торговли Атир аль-Гурейри, По его словам, в городе будет создана интегрированная система, включающая в себя специализированные промышленные предприятия, центры повышения квалификации по ювелирному делу в соответствии с международными стандартами, а также рынки и биржу золота и ювелирных изделий.
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ирак, багдад, промышленность
Экономика, ИРАК, БАГДАД, Промышленность
13:29 23.07.2025
 
В Багдаде появится "золотой город" для развития ювелирной промышленности

Министерство торговли Ирака: в Багдаде появится "золотой город" промышленников-ювелиров

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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БАГДАД, 23 июл - ПРАЙМ. "Золотой город" промышленников-ювелиров появится в Багдаде, говорится в сообщении министерства торговли Ирака.
"Министерский совет по экономике одобрил предложение министерства торговли о создании в Багдаде "глобального золотого города". Этот стратегический шаг направлен на локализацию золотодобывающей и ювелирной промышленности Ирака и стимулирование местного производства в соответствии с правительственной программой поддержки промышленного развития и создания рабочих мест", - отметили в министерстве.
"Этот проект может дать качественный скачок в развитии национальной промышленности", - прокомментировал министр торговли Атир аль-Гурейри,
По его словам, в городе будет создана интегрированная система, включающая в себя специализированные промышленные предприятия, центры повышения квалификации по ювелирному делу в соответствии с международными стандартами, а также рынки и биржу золота и ювелирных изделий.
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ЭкономикаИРАКБАГДАДПромышленность
 
 
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